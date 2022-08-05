Стикер-паки с оппозиционными лозунгами внесли в список запрещенных материалов еще в конце июля. Там уже находятся сотни каналов в YouTube и Telegram, групп во "ВКонтакте" и на Facebook и даже чаты в мессенджерах.

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Власти Беларуси признали экстремистскими материалами стикер-паки Luka и Sasha 3%, созданные для мессенджера Telegram. Об этом сообщает "Зеркало" со ссылкой на Министерство информации республики.

Как отмечает издание, такое решение еще 25 июля принял суд Центрального района Минска.

Стикеры, отныне запрещенные в Беларуси, содержат использовавшиеся во время массовых протестов 2020 года лозунги "Жыве Беларусь!" и "Верым, можам, пераможам!" ("Верим, можем, победим!"), а также высмеивают Александра Лукашенко.

Вместе с двумя стикер-паками экстремистскими признали видео на YouTube-канале "ТОК | TALK" — вероятно, это связано с тем, что он находится по адресу youtube.com/user/NashaNiva. "Наша Нива" — одного из главных оппозиционных СМИ Беларуси.

Всего в Республиканский список экстремистских материалов включены сотни каналов, групп и чатов в соцсетях, а также сайты оппозиционных СМИ.