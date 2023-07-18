В Беларуси создается народное ополчение
Foto: AP/Scanpix/LETA

Александр Лукашенко подписал закон "о народном ополчении". Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

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Документ заложил правовые основы "для добровольного участия граждан" в обеспечении военного положения. Кроме того, он создает дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел.

В состав ополчения могут войти 100-150 тысяч человек

В феврале военные говорили, что в состав ополчения могут войти минимум 100-150 тысяч человек.

"Мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины", — говорил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Документ был разработан министерством обороны совместно с МВД страны.

Осенью 2022 года в Беларуси провели организацию народного ополчения в тестовом формате. Его тогда создали на базе сельсовета в Климовичском районе Могилевской области. Ополчение будет дополнять территориальную оборону.

Ранее, 17 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что очередная прибывшая в Беларусь колонна частной военной компании "Вагнер" привезла с собой больше 100 единиц техники.

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