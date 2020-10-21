В Беларуси телеграм-канал NEXTA и его логотип признаны экстремистскими

Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Об этом говорится на сайте Верховного суда Беларуси.

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Министерство информации Беларуси должно включить NEXTA и логотип телеграм-канала в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте, говорится в решении суда.

Заявление о признании материалов NEXTA экстремистскими подало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма — там публиковались публичные призывы к массовым беспорядкам.

Телеграм-канал NEXTA Live активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов. У него почти два миллиона подписчиков.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.