В Беларуси возбуждено более 2,5 тысячи дел против участников протестов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Беларуси с августа 2020 года открыто более 2,5 тысячи дел по факту протестов. Такую цифру озвучил в воскресенье, 7 марта, в эфире телеканала "Беларусь-1" заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

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По его словам, дела заводились по статьям о массовых беспорядках, повреждении имущества, хулиганстве, оскорблении, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. При этом в 70 процентах случаев речь шла о ситуациях, в которых использовался интернет.

"Мы уже более чем в 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестным преступлениям", — подчеркнул Казакевич.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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