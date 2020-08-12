В Беларуси введен запрет на торговлю пиротехникой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии с 12 августа ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом сообщает агентство БелТА.

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В министерстве заявили, что введение запрета предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа "Об обороте пиротехнических изделий", которое вступило в силу 12 августа.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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