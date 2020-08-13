В Беларуси задержали эстонского гражданина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

К Министерству иностранных дел Эстонии обратились родственники находящегося в эти дни в Беларуси эстонского гражданина, которые утверждают, что белорусские власти задержали их близкого. Об этом в четверг на пресс-конференции правительства сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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"Посольство Эстонии в Беларуси представило властям страны ноту, и мы занимаемся выяснением этих обстоятельств", — сказал Рейнсалу.

По его словам, нынешняя ситуация в Беларуси требует от стран Европейского союза, всего западного сообщества быстрой и решительной реакции, направленной на то, чтобы потребовать от властей Беларуси прекращения насилия в отношении мирных протестующих, а также незамедлительного освобождения тысяч людей, задержанных по политическим мотивам.

Общественность должна призвать белорусские власти к ведению политического диалога, подчеркнул Рейнсалу.

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LETA BNS

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LETA BNS

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