В Беларуси завели уголовное дело против Координационного совета
Foto: EPA/Scanpix/LETA

СК Беларуси принял к производству уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой в связи с созданием Координационного совета по трансферу власти. Статья УК о захвате власти предполагает наказание до 5 лет лишения свободы.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием оппозицией Координационного совета по трансферу власти. Об этом в четверг, 20 августа, заявил генпрокурор республики Александр Конюк. По его словам, дело возбуждено по статье уголовного кодекса о захвате власти.

Статья 361 белорусского УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси принял это уголовное дело к производству, сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич.

Координационный совет оппозиции в Беларуси

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

19 августа в Минске состоялось его первое заседание, на котором была принята резолюция с основными требованиями к властям - прекращение насилия и политического преследования, проведение расследование произошедшего, освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим, признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов. В документе указывается, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. "Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в резолюции.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает деятельность этого органа "попыткой захвата власти в стране".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

10

Source

Deutsche Welle

Tags

Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна