В Беларуси завели уголовное дело против Координационного совета

СК Беларуси принял к производству уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой в связи с созданием Координационного совета по трансферу власти. Статья УК о захвате власти предполагает наказание до 5 лет лишения свободы.

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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием оппозицией Координационного совета по трансферу власти. Об этом в четверг, 20 августа, заявил генпрокурор республики Александр Конюк. По его словам, дело возбуждено по статье уголовного кодекса о захвате власти.

Статья 361 белорусского УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси принял это уголовное дело к производству, сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич.

Координационный совет оппозиции в Беларуси

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

19 августа в Минске состоялось его первое заседание, на котором была принята резолюция с основными требованиями к властям - прекращение насилия и политического преследования, проведение расследование произошедшего, освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим, признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов. В документе указывается, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. "Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в резолюции.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает деятельность этого органа "попыткой захвата власти в стране".