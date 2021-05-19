В Бельгии ловят инструктора по стрельбе, угрожавшего эксперту по коронавирусу

Полицейский спецназ Бельгии прочесывает лес в поисках вооруженного армейского инструктора по стрельбе Юргена Конингса. Сообщается, что перед тем, как скрыться, он угрожал насилием эксперту по Covid-19 Марку ван Рансту.

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Вирусолог Марк ван Ранст возглавляет программу национальной системы здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Вместе с семьей он перевезен в безопасное место.

Сообщается, что скрывшийся военный имеет при себе гранатомет и несколько единиц огнестрельного оружия.

Облава идет в лесу около города Дильсен-Стоккем в провинции Лимбург на севере страны. Ранее недалеко от него был замечен автомобиль военнослужащего. Свидетели разглядели внутри оружие.

Полиция описывает мужчину как в высокой степени склонного к насилию экстремиста крайне правых взглядов.

По имеющимся данным, он оставил несколько писем, в которых заявил, что готов сражаться с полицией не на жизнь, а насмерть, и больше не может жить в обществе, в котором "политики и вирусологи лишили нас всего".

Сообщается, что он взял из казармы несколько единиц оружия, включая пистолет-пулемет, под предлогом того, что будет проводить занятие по стрельбе с солдатами. Он также предположительно имеет пуленепробиваемый жилет.

Бельгийские эксперты по борьбе с терроризмом воспринимают угрозу крайне серьезно. Несколько армейских казарм закрыты, военнослужащим запрещено их покидать.

Мужчина и ранее угрожал Марку ван Рансту, самому известному вирусологу в Бельгии.

Министр юстиции Винсент ван Квикенборн заявил фламандскому телевидению, что, по всем данным, злоумышленник способен на насилие, а в последние 24 часа стал представлять большую опасность.

Аналитики бельгийских спецслужб держат под наблюдением не менее 30 военных с ультраправыми убеждениями, и человек, о котором идет речь, был в этом списке.

Теперь возникает вопрос, почему известный спецслужбам экстремист имел прямой доступ к боевому оружию.

Марк ван Ранст написал в соцсетях, что угрозы на него не действуют. Неприятие карантинных мер и вакцинации часто сопутствует расизму и восхвалению насилия, отметил он.