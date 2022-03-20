В Бельгии неизвестный въехал в толпу людей: четверо погибших
Foto: Reuters/Scanpix

В Бельгии автомобиль врезался в толпу людей, участвовавших в карнавальном мероприятии в Валлонии. В результате инцидента в городке Стрепи-Бракеньи утром в воскресенье, 20 марта, погибли 4 человека, еще 12 получили тяжелые и 20 — легкие телесные повреждения, сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на местные власти.

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Пока неясно, являлся ли наезд на людей умышленным. Согласно сообщениям, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Инцидент произошел примерно в 50 километрах к югу от Брюсселя.

Модератор бельгийского телеканала RTL сообщил с места событий о драматических сценах. По его словам, автомобиль врезался в самую гущу толпы. "Звучала музыка и смех и уже через три секунды раздались крики. Это было ужасно", — рассказал он. В карнавальном мероприятии участвовали около 150 человек.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших. "То, что планировалось, как прекрасное гулянье, превратилось в драму", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

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