В Бельгии судят обвиняемых по делу о взрывах в Брюсселе в 2016 году

В понедельник в Бельгии начинается крупнейший в истории страны судебный процесс по делу о терактах в Брюсселе в 2016 году, в результате которых погибли 32 человека и более 300 получили ранения.

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22 марта 2016 года в результате двух взрывов в аэропорту Брюсселя и третьего взрыва в метро погибли 15 мужчин и 17 женщин — граждане более десятка стран.

На скамье подсудимых — 10 человек. Все они обвиняются в членстве в террористической группировке. Девяти из них также предъявлены множественные обвинения в убийстве и покушении на убийство.

В случае вынесения обвинительного приговора девяти из них грозит пожизненное заключение, а десятый может получить до 10 лет тюрьмы.

Один из 10 обвиняемых предположительно погиб в Сирии, и его будут судить заочно.

Среди подозреваемых — Салах Абдеслам, единственный выживший член базировавшейся в Бельгии террористической ячейки, убившей 130 человек во время терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Бельгийские солдаты блокируют дороги после терактов в 2016 году (Фото: Getty Images)

Еще один обвиняемый, Мохамед Абрини, известный как "человек в шляпе", подозревается в том, что оставил взрывное устройство в аэропорту во время терактов.

Теракты в Брюсселе произошли всего через четыре дня после того, как бельгийская полиция арестовала Абдеслама в квартире в брюссельском районе Моленбек.

Утром 22 марта два смертника привели в действие взрывные устройства в зале вылета международного аэропорта Брюсселя. В результате двух взрывов погибли 16 человек, десятки получили ранения.

Человек, похожий на Абрини, засветился на камерах видеонаблюдения — на них видно, как он бросает большую сумку со взрывчаткой, прежде чем покинуть терминал.

Несколько минут спустя еще один смертник привел в действие бомбу в поезде метро в центре Брюсселя, недалеко от квартала ЕС. Погибли еще 16 человек.

Позднее ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" в связи с "войной Бельгии против ислама".

Обвиняемые в суде (Фото: Getty Images)

Суд в Бельгии перекликается с французским процессом по делу о нападениях в Париже в ноябре 2015 года. Шестеро обвиняемых в Брюсселе в июне были приговорены к тюремному заключению сроком от 10 лет до пожизненного во Франции, но бельгийский процесс отличается тем, что его будут рассматривать присяжные, а не профессиональные судьи.

Это крупнейший суд присяжных в истории Бельгии, для которого переоборудовали бывшую штаб-квартиру НАТО. Судья распорядился перестроить скамью подсудимых, поскольку адвокаты защиты заявили, что стеклянные боксы для обвиняемых похожи на клетки для животных.

Как ожидается, процесс продлится до конца июня и обойдется как минимум в 35 млн евро.