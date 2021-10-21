В Бельгии вводят новый налог для авиапассажиров
Foto: AP/Scanpix/LETA

Власти Бельгии решили ввести новый налог для авиапассажиров. Он будет действовать для тех, кто бронирует короткие перелеты.

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С 2022 года за короткие перелеты из Брюсселя придется заплатить налог. Новый налог составит от 4 до 6 евро и будет применяться ко всем пассажирам, летящим через аэропорт Брюсселя, сообщает Europulse.

Налог придется заплатить, если город назначения расположен в менее чем в 500 километрах от бельгийской столицы. Например, это Амстердам, Лондон, Париж или Цюрих.

Таким образом правительство Бельгии собирается мотивировать людей реже использовать экологически "грязный" транспорт.

Согласно недавнему докладу Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), ездить на поездах почти в пять раз экологичнее, чем летать на самолетах.

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