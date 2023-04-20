В Белгороде прогремел взрыв, повреждены здания и автомобили
Foto: Telegram, @chpbelgorod

В российском городе Белгород на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка. Фото с места происшествия публикуют белгородские телеграм-каналы. Об этом пишет Meduza.

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Сообщается, что в результате сильного взрыва повреждены несколько автомобилей, а одна из машин оказалась на крыше магазина. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Жители Белгорода, пишет Mash, сообщают, что перед падением неизвестного объекта слышали громкий свист. 112, в свою очередь, сообщает о "прилете" и "боеприпасе", часть которого попала в жилой дом на улице Шаландина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информцию о том, что в городе прогремел взрыв.

Пострадавших в результате взрыва нет, однако о причинах произошедшего губернатор не сообщил.

"На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже", — написал Гладков.

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