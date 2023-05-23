В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе "отменен режим контртеррористической операции", который был введен вчера вечером, 22 мая.

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Накануне в Белгородскую область в районе погранпункта Грайворон со стороны украинской границы вошла некая группа военных с техникой Губернатор Гладков называл нападавших "диверсионно-разведывательной группой ВСУ", Минобороны РФ говорило о "вторжении украинских националистических формирований". Власти Украины утверждали, что "не имеют непосредственного отношения" к событиям. Ответственность за вторжение взяли на себя легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" — формирования, воюющие на стороне Украины, по их собственным утверждением, для свержения действующей власти России.

Вечером в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в регионе введен режим контртеррористической операции. Он предусматривает, в частности, проверку документов, удостоверяющих личность, и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

В результате нападения вооруженных людей на приграничные села в Брянской области, которое произошло 22 мая, по данным властей, пострадали 13 мирных жителей. Одна пенсионерка умерла в автобусе "во время эвакуационных мероприятий". Чуть позднее Гладков сообщил о гибели мирного жителя села Козинка от рук ВСУ.

По итогам боев Минобороны РФ отчиталось об убийстве более 70 "украинских террористов", о потерях среди российских военнослужащих и пограничников не сообщалось, пишет "Медуза".