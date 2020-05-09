В Белоруссии названа дата президентских выборов
Foto: Reuters/Scanpix /LETA

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. За эту дату проголосовало большинство депутатов палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания республики, передает БелТА.

Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах. "Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией", — пояснил он.

Накануне белорусский Центризбирком заявил, что выборы президента назначат на одну из дат с 9 по 30 августа.

В пятницу Центризбирком обнародовал календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина отметила, что из-за пандемии коронавируса "эта избирательная кампания будет проходить в совершенно особых условиях". "Она будет очень резко отличаться от кампаний по выборам президента, которые проходили раньше", — сказала Лидия Ермошина.

Изменения коснутся всех участников кампании. Например, сборщиков подписей обяжут выполнять рекомендации Минздрава, всех их должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, будут проходить без наблюдателей, представителей партий, общественных объединений.

"При этом исполнительные органы должны на своих страницах в интернете выкладывать стрим с таких заседаний либо запись, чтобы все заинтересованные могли их посмотреть", — уточнила председатель Центризбиркома.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/08may2020/bypresident.html

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