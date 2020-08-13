В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
Foto: novitski_evgen / Instagram

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.

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Так, пользователь Instagram novitski_evgen говорит на видео, что больше не может "гордиться тем, где служил", и хранить у себя военную форму. После этих слов он выбрасывает ее.

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🎆Горжусь тобой мой родной Брат! . 🎆После ночи на баррикадах........ . 🌃После того что творится по всей стране..... . 🧤Эта власть теперь обречена! . 💂Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели

A post shared by Евгений Новицкий (@novitski_evgen) on Aug 12, 2020 at 7:40am PDT

Пользователь artembelinovich на записи, размещенной в Instagram, говорит, что "белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет". Затем он снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.

Похожие видео публикует белорусский Telegram-канал Nexta Live.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК страны, победу на выборах одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который набрал 80,08%. Его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09%. Она не признала итоги выборов и потребовала мирной передачи власти. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

Третий день подряд в ряде белорусских городов продолжаются протесты. Демонстранты не согласны с итогами выборов и требуют пересчета голосов. Милиция и военные разгоняют протестующих при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и дубинок.

По данным МВД Белоруссии на 12 августа, за три дня протестов задержали более 6 тыс. человек.

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