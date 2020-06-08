В Белоруссии решили оградить людей от "вредящей" государству информаци

Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий сообщил, что стратегия его ведомства заключается в том, чтобы корректировать действия СМИ. Это поможет, по мнению министра, лучше информировать население о политике государства и не допускать распространения вредящей государству информации. Об этом Луцкий сообщил в эфире телеканала СТВ.

Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий сообщил, что стратегия его ведомства заключается в том, чтобы корректировать действия СМИ. Это поможет, по мнению министра, лучше информировать население о политике государства и не допускать распространения вредящей государству информации. Об этом Луцкий сообщил в эфире телеканала СТВ.

"Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству", — сказал Луцкий.

Он обратил внимание на происходящее в социальных сетях, на страницах сайтов и в видеохостингах в период политических перестановок в стране. "Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна", — отметил министр информации.

Луцкий отметил важность "понятной и правдивой" информации о том, что происходит в стране, для людей. По его мнению, "цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы" и задача прежде всего государственных СМИ заключается в том, чтобы его разрушать.

Игорь Луцкий был назначен на пост министра информации Белоруссии 4 июня, после того как президент Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Луцкий уже работал в министерстве, до февраля 2018 года он занимал должность первого замминистра информации. После этого Луцкий возглавлял ЗАО "Столичное телевидение" (юрлицо канала СТВ).

Во время назначения на должность министра президент отметил, что с приходом Луцкого работу Министерства информации необходимо будет переформатировать. "Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели", — отметил Лукашенко.