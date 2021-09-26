В Берлине продлили голосование на выборах из-за хаоса и очередей

В Берлине избиратели на некоторых участках смогли проголосовать и после 18.00, поскольку многие люди стояли в очередях. На некоторых участках не хватило бюллетеней.

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В Берлине продлили голосование на выборах в бундестаг из-за длинных очередей и нехватки бюллетеней на некоторых участках. Иногда, чтобы попасть к урне для голосования, людям приходилось стоять больше часа. Причина, в частности, связана с тем, что в столице Германии в воскресенье, 26 сентября, одновременно проходило несколько выборов. Так, параллельно с выборами в бундестаг проводилось голосование в земельный парламент, а также в районные управы (Bezirksverordnetenversammlungen). К тому же в столице ФРГ проходил референдум о разработке закона, который позволил бы властям отчуждать собственность у компаний - крупных владельцев жилым фондом. И в дополнение к перечисленному - многие улицы в центре города с утра были перекрыты из-за марафона, в котором участвовало около 25 000 человек.

В Берлине хаос

"Здесь сейчас хаос. Несколько выборов одновременно с Берлинским марафоном - это не могло закончиться хорошо. Результат: у нас больше нет бюллетеней для голосования", - рассказал газете Die Welt председатель избирательной комиссии на одном из участков на западе Берлина.

Как сообщила газета Tagesspiegel, председатель земельной избирательной комиссии Берлина дал возможность избирателям проголосовать и после 18.00, поскольку многие люди все еще ждали в очередях. Однако тем, кто присоединился к очереди после 18.00, голосовать запретили.

Тем временем результаты экзитполов не определили победителя на парламентских выборах в Германии. Победу может одержать как консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным опросов избирателей, обнародованным после закрытия участков для голосования вечером в воскресенье, обе партии набирают по 25 процентов голосов.