В ближайшее время в Литве планируют привить 60–70% 12-классников

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что после вакцинации 60–70% учащихся 12-х классов планируют вернуться к их контактному обучению.

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"Сейчас проходит активная кампания, в социальных сетях проводим различные дискуссии, также на русском и польском языках. Мы много общаемся, надеемся привить 60-70% 12-классников", – сказала во вторник в интервью LRT министр.

Шюгждинене добавила, что у 12-классников есть выбор, они могут выбрать, какой вакциной хотят привиться, но выбор ограничен количеством имеющейся вакцины. "Выпускники могут выбирать вакцину, но надо помнить, что одной вакцины получают больше, другой меньше. Мы не ограничиваем выбор, одни прививаются Pfizer, другие – AstraZeneca. Мы не видим особой проблемы, потому что после первой дозы AstraZenecа уже формируется иммунитет", – заметила министр.

"Вакцинация не обязательна. Мы призываем учеников прививаться, поскольку это самый безопасный способ возвращения в классы", – продолжила она.