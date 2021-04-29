В больнице под Берлином убиты 4 человека
Foto: AP/Scanpix

В одной из больниц Потсдама полиция обнаружила 4 трупа со следами насильственной смерти. Задержана 51-летняя сотрудница больницы.

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В больнице города Потсдам под Берлином в ночь на четверг, 29 апреля, были обнаружены 4 тела со следами насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления была задержана 51-летняя сотрудница больницы. Кроме того, по меньшей мере один человек был тяжело ранен. Пока не ясно, являются ли убитые пациентами этой больницы.

"Ранения всех жертв свидетельствуют о применении внешнего воздействия чрезвычайной силы", — говорится в отчете полиции. О мотивах убийства информации пока нет, ведется расследование.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Берлин Германия
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