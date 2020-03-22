В борьбе с коронавирусом Иран отказался от помощи "шарлатанов" из США

"Вы можете привезти в нашу страну лекарство, которое поддерживает вирус и предотвращает его искоренение", - прокомментировал духовный лидер Ирана аятолла Али Хамени предложение Трампа о помощи.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Духовный глава Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Исламская республика не примет помощи от американских "шарлатанов", заявил он в традиционном телевизионном обращении в воскресенье, 22 марта. "Никто вам не доверяет. Вы можете привезти в нашу страну лекарство, которое поддерживает вирус и предотвращает его искоренение", - сказал аятолла, обращаясь к правительству США.

Хаменеи сказал, что Америка по-прежнему являются "самым жестоким и злейшим врагом" Ирана. Он назвал правительство США наглыми и беспринципными "лжецами, манипуляторами и террористами". Само же предложение помочь Ирану лекарствами и медицинским оборудованием Хаменеи охарактеризовал как "странное", учитывая "ужасную нехватку" этих вещей в Америке.

Президент США Дональд Трамп три недели назад заявил, что готов помочь Иранув борьбе с эпидемией, если страна попросит об этом. Первым это предложение отклонил президент Ирана Хасан Рухани. Взамен помощи он предложил США отказаться от санкционного режима против Исламской республики.

Иран входит в десятку стран наиболее пострадавших от коронавируса. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии COVID-19, за последние сутки в стране выявлено 1028 новых случаев заражения, общее число скончавшихся от последствий инфицирования превысило полторы тысячи (129 пациента за последние сутки). Общее число заразившихся в Иране на данный момент 21 338 человек.