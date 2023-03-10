В боях за Бахмут погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии

В ходе боевых действий в украинском городе Бахмуте погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сообщает Postimees. По данным издания, это первый эстонец, убитый во время войны в Украине.

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Юрак погиб во вторник, 7 марта, в результате артиллерийского обстрела. В Украине он воевал с осени прошлого года в составе Интернационального легиона.

Как пишет ERR, до конца 2015 года Юрак служил в центре координации логистики в командовании тыловой поддержки Сил обороны Эстонии. Ранее он командовал разведкой в Скаутском батальоне и занимал должность начальника штаба Караульного батальона. По данным организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина"), погибший также служил в эстонской миссии в Афганистане.

Postimees отмечает, что в 2016 году суд признал Юрака виновным в разглашении государственной тайны, проведении частной слежки и незаконном обращении с огнестрельным оружием и "частично приговорил его к реальному тюремному заключению".

Соболезнования близким Юрака выразил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. "Насколько нам известно, он первый погибший гражданин Эстонии с начала полномасштабной агрессии. Мы чтим его память. Мы поддерживаем Украину как государство и как народ. Эстонская Республика окажет необходимую консульскую помощь в связи со смертью эстонского гражданина", — заявил глава внешнеполитического ведомства.