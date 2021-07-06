В Бразилии задержан "король криптовалюты". Его обвиняют в хищении $300 млн

Бразилец Клаудио Оливейра, называющий себя "королем криптовалюты", задержан по обвинению в незаконном присвоении около 300 млн долларов, принадлежащих инвесторам.

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Оливейра занимал пост президента криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, три года назад заблокировавшей счета клиентов и объявившей о пропаже семи тысяч биткоинов.

Представители полиции города Куритиба в бразильском штате Парана на пресс-конференции в понедельник назвали Оливейру лидером преступной организации, причастной к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к нарушениям процесса банкротства. Оливейре и другим сотрудникам Bitcoin Banco Group предъявлено пять ордеров на арест и 22 ордера на обыск, говорится в пресс-релизе полиции штата. Заблокированы связанные с группой счета.

Операцию под кодовым названием Daemon провели по итогам расследования, начатого в 2019 году на основе жалоб предполагаемых жертв мошенничества, которым перестали возвращать вложенные в криптовалюту деньги. Несколько месяцев спустя группа заявила, что ее взломали, в результате чего она потеряла семь тысяч биткоинов (около 240 млн долларов по нынешнему курсу) и не может выполнить обязательства по возвращению вкладов.

Против Bitcoin Banco подали несколько судебных исков. В августе ее офисы впервые обыскала полиция, изъяв около 25 биткоинов — в компании заявили, что к сотрудникам была без оснований применена сила.

В июне суд штата Парана обязал группу предоставить доказательства взлома, но BBG этого так и не сделала. С клиентом, по иску которого суд вынес это решение, она достигла внесудебного соглашения.

В июле Bitcoin Banco добилась в суде разрешения на санацию — компания обязалась реструктурировать финансы и начать выплаты по долгам, чтобы избежать банкротства. Однако в начале 2020-го выяснилось, что компания не следует судебному решению, продолжая привлекать новых клиентов и игнорируя обязательства по выплате старым.

На этом фоне в прессу просочились налоговые документы Оливейры, в которых тот указал, что владеет гигантским состоянием в 25 тысяч биткоинов, или — на то время — 210 млн долларов. Документ датировался 2018 годом, но ни его подлинность, ни актуальность указанных в нем цифр СМИ подтвердить не удалось.

Кроме того выяснилось, что Оливейра обвинялся по аналогичным эпизодам в США.

Mãe de Cláudio Oliveira, do Grupo Bitcoin Banco, teria sido sequestrada por cliente do GBB https://t.co/AafUDn2J5w pic.twitter.com/eRfur4jNQ0 — Blockchain Notícias (@BlockchainNotc2) December 1, 2019

Оливейра нередко появлялся в соцсетях на фото с частными самолетами или на роскошной вечеринке.

Действия Bitcoin Banco затронули интересы тысяч клиентов и могут негативно повлиять на регулятивный климат в Бразилии.

Репутация криптовалют как основного платежного средства в эпизодах кибертерроризма обращают на них внимание законодателей во всем мире. В июне в Бразилии крупнейший в мире поставщик мяса был вынужден выплатить хакерам 11 млн долларов в криптовалюте за устранение последствий кибератаки, остановившей ее заводы в Канаде и Австралии.

Месяцем раньше, в мае, управляющая компания одного из ключевых нефтепроводов США Colonial Pipeline выплатила хакерам, парализовавшим ее работу, почти 5 млн долларов, опять же в криптовалюте.

Правда, эти деньги частично удалось вернуть: в июне министерство юстиции США сообщило, что власти сумели отследить денежные переводы и вернуть около 63,7 биткоина (около 2,1 млн долларов сегодня) из выплаченных вымогателям денег.