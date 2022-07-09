В Брянской области произошел взрыв на железнодорожных путях
Foto: Pixabay

В Брянской области на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Робчик и Песчанка сработало взрывное устройство, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Об этом пишет Meduza.

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В результате взрыва никто не пострадал, не выявлено и повреждений железнодорожных путей. Взрыв лишь повредил стекла кабины машиниста грузового поезда, заявил Богомаз.

С момента вторжения России в Украину 24 февраля в приграничных регионах РФ власти и местные жители регулярно сообщают о взрывах или обстрелах. Как правило, Украина не берет на себя ответственность за эти случаи.

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