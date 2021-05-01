В Брюсселе полиция применила водометы против митингующих за отмену Covid-ограничений

Бельгийская полиция применила водометы в парке Камбрский лес в Брюсселе, где выступающие против антикоронавирусных ограничений устроили несанкционированную акцию.

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Аналогичная акция протеста прошла в этом же парке 1 апреля и сопровождалась стычками с полицией, передает корреспондент "Интерфакса".

Бельгийские власти обратились к гражданам, чтобы те не приходили в парк. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо призвал жителей Брюсселя "не попадаться в ловушку" организаторов при действующих антикоронавирусных запретах. Организаторы, в свою очередь, заявляли, что акция носит мирный характер и связана с праздником весны.

В итоге на акцию пришли несколько тысяч человек, которые демонстративно не надевали обязательные в Брюсселе маски, не соблюдали социальную дистанцию. Около сотни человек заблокировали авеню Франклина Рузвельта и вступили в прямую схватку с полицией.

Силы правопорядка приступили к разгону участников акции, были применены водометы.

По данным газеты "Либр Бельжик", один из водометов наехал на человека, пострадавшему принялись оказывать помощь спасатели.

Только к 20:00 полиции удалось положить конец несанкционированной акции протеста в Брюсселе.