В бундестаге призвали Шольца созвать конференцию по Украине

Председатель комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия по помощи Украине. Об этом со ссылкой на письмо политика пишет агентство dpa.
В конференции должны принять участие представители правительства, Вооруженных сил ФРГ, промышленности и профсоюзов, предлагает Штрак-Циммерман. "Цель должна состоять в том, чтобы составить упорядоченный план и инициировать следующие целенаправленные шаги взаимосогласованным образом", - пишет она
"Пока украинская армия доблестно сдерживает жестокое российское наступление и достигает военных успехов, в том числе благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к крупным наступлениям", - предупредила политик.
Как долго Украина сможет защищаться и какого успеха она в конечном итоге достигнет, "особенно зависит от поддержки Германии", продолжает Штрак-Циммерман, призывая ФРГ "взять на себя лидерство в Европе" в вопросе поддержки Украины.
"Германия не должна быть неудачником"
Как отмечает dpa, в мае, когда немецкие власти не могли согласовать поставки Украине тяжелого вооружения, Штрак-Циммерман уже обращалась к канцлеру с призывом заняться координацией этих вопросов. В итоге ФРГ начала поставлять технику Киеву. Штрак-Циммерман dpa называет "одной из движущих сил светофорной коалиции" в этом вопросе.
"Не должно быть так, чтобы в конце войны мир воспринимал ФРГ как мешающую делу и неудачника только потому, что мы не в состоянии организоваться и договориться", - говорила Штрак-Циммерманн в мае.