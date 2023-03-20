В ЦАР убили девять граждан Китая. Повстанцы возлагают ответственность на ЧВК "Вагнер"

Первоначально подозрение в убийстве граждан КНР пало на повстанческую антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены" (КПП), та в свою очередь обвиняет в нападении боевиков ЧВК "Вагнер".

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Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал строго наказать виновных в нападении на граждан Китая на золотом руднике Чимболо в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Как сообщил в понедельник, 20 марта, МИД КНР, Си требует "приложить все усилия, чтобы вылечить раненых", оперативно ликвидировать все последствия, "сурово наказать виновных в соответствии с законом и обеспечить безопасность китайских граждан".

Нападение на рудник Чимболо близ города Бамбари на юге страны произошло около 5:00 (6:00 по рижскому времени) 19 марта. Мэр Бамбари Абель Матипата сообщил, что боевики атаковали охранников и открыли огонь. Шахта начала работу всего лишь за несколько дней до нападения. Девять тел были доставлены в столицу Банги позднее 19 марта, еще двое китайцев получили ранения.

Повстанцы возложили ответственность на ЧВК "Вагнер"

Первоначально подозрение пало на повстанческую антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены" (КПП), передало агентство Associated Press. Она активно действует в регионе и регулярно совершает нападения на вооруженные силы ЦАР. Альянс повстанческих групп поддерживает бывшего президента Франсуа Бозизе.

Между тем военный представитель КПП Мамаду Кура заявил, что обвинения ложны, и возложил ответственность на российских наемников ЧВК "Вагнер". По его словам, те спланировали нападение "с целью напугать китайцев, которые находились здесь задолго до того, как русские обосновались в этой части страны".

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился к "Вагнеру" для обеспечения безопасности и военной подготовки. Наблюдатели ООН в свою очередь обвиняют наемников в нарушении прав человека и убийствах.

ЦАР остается одной из беднейших стран в мире

В октябре 2021 года США обвинили ЧВК в эксплуатации природных ресурсов ЦАР, Мали, Судана и других территорий для финансирования военных действий РФ.

Центральноафриканская Республика остается одной из беднейших стран в мире, несмотря на огромные запасы полезных ископаемых, в том числе золота и алмазов. За последнее десятилетие множество повстанческих группировок безнаказанно действовали на территории страны, охваченной войной, препятствуя разведке полезных ископаемых иностранными компаниями.