В центр Минска стянули военную технику и силовиков
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В центр Минска перед очередным воскресным маршем протестующих стягивают специальную и военную технику, а также сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает издание Tut.by.

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С самого утра военная техника и микроавтобусы с силовиками были замечены в разных частях белорусской столицы. Большая колонна спецтехники появилась на проспекте Жукова, вместе с ней двигались микроавтобусы, в которых обычно перевозят сотрудников ОМОН. Внутри сидели люди в балаклавах.

Около музея истории Великой Отечественной войны в парке Победы в центре Минска силовики начали устанавливать заграждения.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, 25 октября в Белоруссии запланирован митинг, посвященный последнему дню выполнения так называемого народного ультиматума — требований, озвученных экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской 13 октября.

Протестные акции должны начаться в 14:00 по местному времени почти во всех городах республики.

Как пишут "Белновости", в преддверии демонстраций МВД страны предупредило граждан, что за участие в несанкционированных акциях можно получить штраф или административный арест до 15 суток.

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