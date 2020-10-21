В центре головы человека ученые открыли неизвестный науке орган

Ученые из Нидерландов сделали удивительное открытие: они обнаружили скрытый внутри головы человека орган, напоминающий набор слюнных желез.

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Казалось бы, строение организма человека изучено вдоль и поперек столетия назад, но ученые до сих пор не догадывались о существовании этого органа.

Открытие произошло случайно, в ходе обследования пациентов с раком простаты при помощи новейшего сканера PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент находит в теле опухоли.

В данном случае он обнаружил позади носоглотки нечто другое.

"У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте", - говорит радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.

"Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили ЭТО!"

Слюнные железы производят слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее выделяют три основных набора желез, известных как околоушные, подчелюстные и подъязычные.

В человеческом организме есть еще около тысячи мелких слюнных желез. Они размещаются по всей полости рта и в дыхательном тракте, но так малы, что их можно обнаружить только в микроскоп.

Не замеченный ранее четвертый набор слюнных желез, открытый командой Фогеля, гораздо крупнее и находится позади носа и над нёбом, в самой середине головы.

"Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез, - говорит ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.

"Мы назвали их трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком [возвышение в носовой части глотки, в котором находится хрящ евстахиевой трубы].

Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.

На видео (на английском языке) хорошо видно расположение трубчатых желез, как и их устройство.

"Насколько нам известно, эта структура не была прежде описана ни в одном источнике", - говорится в отчете об исследовании, опубликованном в журнале Radiotherapy and Oncology.