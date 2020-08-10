В центре Минска спецназ применяет силу, слышны выстрелы, есть один погибший. Волнения в Гродно и Бресте

В Беларуси снова начались задержания и волнения. К стелле "Минск — город-герой" в центре Минска стянуты автозаки. Журналистка Наталья Лубневская из "Нашей Нивы" ранена в ногу на Кальварийской улице. МВД Белоруссии официально сообщает об одном погибшем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Протестующий с разбегу пнул омоновца, который задерживал человека. Люди аплодируют.

А в Минске по демонстрантам открыли огонь. Какими пулями, пока неизвестно. Ранена журналистка. Все подробности будут в телеграме — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/23VWkM4JXC

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



На этом фоне, сообщает РИА Новости, в городе начались задержания. По информации агентства задержаны три человека. Официального подтверждения информации пока нет. Агентство Рейтер также сообщает, что его сотрудник стал свидетелем задержания нескольких человек в Минске.



На проспекте Дзержинского в Минске люди протестующие встали в сцепку, чтобы избежать задержания. ОМОН их жестоко избил. Видео: Onliner pic.twitter.com/UM4qpDyuWL — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2020

Милиция уже ждет у выходов из метро и остановок #минск pic.twitter.com/N9jaa855Xv — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 10, 2020

Снова нужна ваша подсказка. Это форма военного спецназа Беларуси или нет?

Снято прямо сейчас в Минске, где обстреляли протестующих и ранили журналистку pic.twitter.com/70WNPbZNdZ

— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 10, 2020



Кальварийская улица в Минске. Протестующие перекрыли дорогу. Корреспондент TUT.BY на перекрестке Кальварийсеой и проспекта Машерова услышал, как взорвалась первая на сегодняшний день светошумовая граната.



В Минске на улице Кальварийской началась стрельба, ранена журналистка: https://t.co/CVJqsSGScB pic.twitter.com/1kGAjnq4Nd — Навальный LIVE (@navalnylive) August 10, 2020

Многие водители продолжают поддерживать протестующих сигналами. Таких останавливают сотрудники ГАИ.

В Беларуси люди встают на колени перед ОМОНом

Фото: телеграм-канал "Баста!", NEXTA pic.twitter.com/s86kuAypD6

— Дождь (@tvrain) August 10, 2020

Сегодня МВД Беларуси работает оперативнее. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова на несколько часов быстрее, чем вчера, смогла подтвердить, что в Минске задерживают участников протеста.

Сколько задержанных — она, как и вчера, не знает.

При попытке дозвониться на белорусские мобильные номера по скайпу звучит следующее голосовое сообщение на русском и английском языках:"Ваш звонок имеет признаки нарушения порядка пропуска трафика, поэтому он перенаправлен для блокировки."

Нескольких российских журналистов отпустили — с ними долгое время не было связи. На свободе — журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель канала WarGonzo Семен Пегов, сообщают российские агентства со ссылкой на посольство.

В Лиде милиция пытается разгонать протестующих. Задержанных сажают в автозаки. В Гродно сообщают о прибытии спецтехники и задержаниях. Начались волнения в Бресте.

Ранее из Гродно сообщали, что силовики стянули спецтехнику, начались задержания. Сейчас есть информация, что в районе филармонии остаются около тысячи человек — они перекрыли дорогу. После этого ОМОН бросился задерживать людей.

Также СМИ говорят, что серьезно пострадал один человек — протестующие сейчас ждут скорую помощь.

Там же кто-то бросил в сотрудников ГАИ некий предмет, похожий на светошумовую гранату. Местные сейчас обсуждают, что это, похоже, была провокация.

В Бресте на Машерова стрельба: сильный шум, взрывы, как на войне https://t.co/emmDAvHIjl

Очевидцы сообщают, что на Машерова все плохо — идет стрельба… Вот что пишет ЧП Беларусь: В Бресте все очень сложно. Стычка протестующих с милицией стала очень брутальной. Окол #brest_by

— Виртуальный Брест (@VirtualBrest) August 10, 2020



Корреспондент BBC в Минске передает:

"На проспекте Победителей в центре Минска — возде Дворца спорта — собралось более 1000 человек. В основном это молодежь, хотя есть и представители других возрастов. Собравшиеся просто стояли, не жгли никаких файеров и не вели себя агрессивно. Вскоре появился ОМОН и начал вытеснять демонстрантов. Задерживали всех, на кого хватило сил — совершенно бессистемно. Некоторых били. В ответ протестующие скандировали "милиция с народом". ПОд натиском ОМОНа толпа рассеялась. У дворца спорта буквально 1-2 человека

"Вижу более 1500 демонстрантов на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого — это довольно далеко от центра Минска. В поддержку протестующих мощно сигналят проезжающие машины".

Телеграм-каналы пишут, что возле метро "Пушкинская" в Минске начали строить баррикады.



Корреспондент BBC сообщает, что на Пушкинской начался силовой разгон. Там около полутора тысяч протестующих.

"Слышны взрывы, люди кричат и плачут. Крики людей слышны даже за два квартала от этого места", — сказали очевидцы.

Всего 20-30 минут назад там было очень много людей, движение было полностью парализовано. На улице — одна большая пробка, машины сигналили.

Пушкинская, вдалеке видно много людей, по ним стреляют и используют гранаты pic.twitter.com/0wOtmREtPH — Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020

В Москве у здания посольства Белоруссии начали задерживать тех, кто пришел поддержать протестующих в Минске и других белорусских городах.

Возле кинотеатра "Аврора" люди продолжают попытки построить баррикады. В качестве подручных материалов используют афиши, заодно переворачивают строительные заборы.

Корреспондент "Новой газеты" с места событий передает, что силовики применяют как броне-, так и строительную технику.

Поступает информация о разгоне протестующих спецназом в Мозыре.

Жители Новополоцка сообщают, что там проходят стычки демонстрантов с милицией. Силовики впервые использовали светошумовые гранаты. На кадрах из города видно, как протестующие разбегаются.

Очевидцы говорят, что среди демонстрантов есть пострадавшие в стычках с милицией. Силовики начинают кидать шашки со слезоточивым газом.

Видео из Минска. "Силовики пытаются рассеять протестующих с Пушкинской. Чтобы избежать задержания, некоторые убегают дворами" — рассказал Би-би-си очевидец pic.twitter.com/dyE2szUbmq — Ольга Ившина (@oivshina) August 10, 2020

МВД Беларуси сообщает:"Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия".

В 00.20 эпицентр столкновений демонстрантов и силовиков смещается на улицу Сурганова. Там сейчас милиция пытается разогнать протестующих.

Демонстранты пытались построить на улице баррикады. Силовики применили светошумовые гранаты. В ответ протестующие начали пускать петарды в сторону силовиков. Сейчас в районе торгового центра "Рига" слышны сирены скорых

Выборы 9 августа, на которых Александр Лукашенко в шестой раз баллотировался на пост президента Белоруссии, закончились массовыми демонстрациями протеста и столкновениями с милицией.

В течение нескольких часов протестующие были разогнаны; МВД Белоруссии сообщает о 3000 задержанных.

В столицу были стянуты большие силы милиции и спецслужб; при разгоне демонстраций ОМОН применял слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты.

По данным властей, травмы получили около 90 человек, в том числе 39 сотрудников милиции. Оппозиционеры и независимая пресса говорят о многих десятках раненых и избитых омоновцами, но точных цифр не называют

Информация обновляется