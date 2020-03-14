В центре Москвы задержаны десятки участников одиночных пикетов

ОМОН задержал более 30 активистов, протестовавших против политических репрессий перед зданием ФСБ на Лубянке. Среди задержанных Лев Пономарев, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.

Московская полиция задерживает участников одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. По данным ОВД-Инфо, на 15.15 мск в субботу, 14 марта, задержаны более 30 активистов, среди которых правозащитник Лев Пономарев, оппозиционеры Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов. Также задержаны три несовершеннолетних. Один из них снимал происходящее на видео, после задержания у него начался приступ астмы, но полицейские отказали ему в медицинской помощи.

Задержанные и очевидцы сообщили о грубых действиях сотрудников ОМОНа, работающих в масках. В частности, правоохранители избивали активистов, участвовавших в пикетной очереди. Как сообщил в своем Twitter портал "ОВД-Инфо", в Таганском ОВД несколько силовиков масках избили 78-летнего правозащитника Льва Пономарева.

⚡️В Таганском ОВД несколько силовиков в масках избили пожилого правозащитника Льва Пономарева. Фото: адвокат Василий Кушнир

Видео общественного защитника Ирины Яценко: https://t.co/6RUUKOM3az pic.twitter.com/RdtckKoBJ0 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 14, 2020

Около 100 участников одиночных пикетов

К доставленным в Таганский ОВД задержанным направился адвокат Тимур Идалов. Еще один автозак доставил участников акции в Басманный ОВД, их будет защищать адвокат ОВД-Инфо Дмитрий Захватов.

По данным "МБХ-Медиа", в акции протеста участвовали около 100 человек. Пикеты у здания ФСБ проходят после отказа московской мэрии согласовать митинг и шествие против политических репрессий в центре столицы.