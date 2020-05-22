В Чечне опровергли информацию о госпитализации Кадырова в московскую клинику

Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров рассказал РБК о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова, у которого ранее заподозрили коронавирус.

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"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил", — сказал Айдамиров, комментируя сообщение ТАСС о том, что Кадыров находится под наблюдением врачей в Москве с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на "личном мнении", так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался. При этом Айдмиров сообщил, что Кадыров в настоящее время находится в Чечне.

Ранее российские СМИ написали, что у главы Чечни заподозрили заражение коронавирусной инфекцией Covid-19. Телеграмм-канал BAZA сообщил, что у Кадырова доставили в Москву, в одну из лучших клиник, на самолете.

Позже телеграмм-канал BAZA сообщил, что Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, а заражение могло случиться около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, болевшего коронавирусом.

Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев не стал говорить о самочувствии Кадырова, заявив, что он лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике.