В Чили президентом избран социалист. Он станет самым молодым главой государства в истории страны

Спустя 10 лет после того, как Габриэль Борич возглавил студенческие протесты с требованием лучшего качества образования, он станет самым молодым президентом Чили в истории. Об этом пишет Reuters.

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Бывший студент юриспруденции, который пообещал похоронить "неолиберальную" экономическую модель Чили, убедительно победил правого популиста Антонио Каста во время президентской гонки, состоявшейся в воскресенье, 19 декабря.

"Я буду президентом всех чилийцев, голосовали вы за меня или нет. Я сделаю все возможное, чтобы справиться с этой грандиозной задачей", — заявил 35-летний Борич во время звонка нынешнему президенту страны Себастьяну Пинере.

Борич займет должность в марте. Он уделил особое внимание общественному недовольству по поводу рыночной экономической модели в Чили, которая, как многие полагают, способствовала быстрому экономическому росту, но приумножила классовое неравенство.

Этот дисбаланс вызвал массовые протесты в 2019 году, помог политическому подъему левых и привел к пересмотру конституции, которая была написана во времена диктатуры.

"Если Чили и была колыбелью неолиберализма, она также станет его могилой. Не бойтесь, что молодежь изменит эту страну", — заявил Борич, когда стал кандидатом в президенты от левого блока.

Борич родился в Пунта-Аренасе, на юге Чили. Будучи студентом он руководил Федерацией студентов Чилийского университета в Сантьяго. Борич стал известен в 2011 году, когда он возглавил протесты, участники которых требовали более качественного и дешевого образования.