В Чувашии — взрыв на трубопроводе, по которому газ идет в Европу. Три человека погибли

Недалеко от села Калинино начался пожар в результате взрыва на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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"До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией. […] Глава Чувашии проинформирован, держит ситуацию на контроле", — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Позднее управление МЧС по Чувашской республике подтвердило, что инцидент произошел во время проведения плановых ремонтных работ. По состоянию на 13:00 по рижскому времени участок газопровода, на котором зафиксировано возгорание, перекрыт; факельное горение удалось ликвидировать.

Государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на главу сельского поселения сообщило, что в результате взрыва три человека погибли, один получил ранения.

РБК напоминает, что газоперекачивающая станция "Суджа", куда идет газ по поврежденному газопроводу, остается единственной, через которую продолжается транзит топлива несмотря на боевые действия в Украине. Это подтвердили изданию в "Газпроме".

Как отмечает "Новая газета. Европа", накануне загорелось нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области, пострадал один человек. Позавчера пожар произошел на крупном складе во Владивостоке, обошлось без жертв.