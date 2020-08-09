В ЦИК Беларуси призвали "проигравших принять поражение на выборах"

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" попросила проигравших кандидатов принять поражение на выборах президента республики.

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"Самое главное — это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может, готова, если он будет его будоражить, выйти на площадь", — сказала Ермошина.

Она со ссылкой на результаты подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны сообщила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. При этом его конкурент Светлана Тихановская находится на втором месте, уведомила Ермошина.

По ее словам, в соответствии с результатами голосования по закрытым участкам пяти регионов страны за Лукашенко проголосовали 82% избирателей.

На пост главы Беларуси выдвинулись пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа "против всех". Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.