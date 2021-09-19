В ЦИК показали видео о "фабрикации фейков". Би-би-си нашли снявшихся в нем актеров

На заседании ЦИК в субботу члены комиссии посмотрели видео, на котором якобы видно, как некие люди "фабрикуют фейки о нарушениях". Госканал "Россия-24" утверждает, что заказчик провокации - один из соратников Навального. Би-би-си нашла актеров, к которым пришли полицейские. Одна из них утверждает, что планировала сниматься в социальной рекламе.

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На видео оперативной съемки полицейские заходят в обычную московскую квартиру, где идут некие съемки. Молодой человек, встретивший полицейских, уверяет, что здесь "просто снимаются обычные нормальные политические видео", и закон "не нарушается".

Дальше полицейские идут внутрь. В комнате стоит избирательная урна с бюллетенями, висит студийный фон, а на диване сидят люди. В какой-то момент в кадре мелькает подборка распечаток, в том числе - с фотографией политика Алексея Навального и символикой Фонда борьбы с коррупцией (запрещен в России, а также признан иноагентом и экстремистской организацией). На стене висит карта Москвы с отмеченными точками.

В конце полиция собирает паспорта у всех, кто находится в квартире.

"Так фабрикуются фейки"



Это видео показали и на заседании ЦИК России. Глава комиссии Элла Памфилова назвала сюжет "о том, как фабрикуются фейки" "информационным мусором" и "надуманным ужасом".

Член ЦИК Павел Андреев посчитал ролик подтверждением "информации о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов". По его мнению, в интернет для "дестабилизации" обстановки вбрасываются видео о якобы имевших место нарушениях.

В сюжете "России-24" утверждается, что задержанные в квартире уже дали показания: "А один из участников съемочной группы фейкометов даже заявление написал, что, мол, "просит провести проверку в отношении неизвестного ему мужчины" по имени Илья, который "привлек его за 10 тысяч рублей к съёмке провокационных роликов про выборы в Госдуму".

Телеканал сообщил, что в заявлении указан телефон "Ильи Пахомова" - так зовут одного из соратников Алексея Навального.

В команде Навального в разговоре с Би-би-си утверждения телеканала назвали "чушью".

Кто есть на видео



Би-би-си удалось найти двух человек, которые находились в квартире, когда туда нагрянула полиция. На видео оперативной съемки они сидят на диване и испуганно смотрят на происходящее. На их страницы "ВКонтакте" вывел сервис FindClone, который позволяет по фотографии найти аккаунт человека в этой социальной сети.

Это москвичи Руслан и Мария, которые зарабатывают на съемках в массовке. На их страницах множество снимков со съемочных площадок. Их контакты есть также на форумах, на которых набирают актеров массовки: Руслан там отзывается на объявления о работе, а еще предлагает в качестве кандидата и себя, и Марию. В архивной версии его страницы "ВКонтакте" также указано, что когда-то он даже работал осветителем во ВГИКе.

Кроме того, оба появлялись на провластных митингах. Так, у Марии есть фотография с акции в честь дня российского флага на проспекте Сахарова в августе 2019 года. Эта акция прошла на фоне протестов против недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. А Руслан в июне того же года побывал на акции в честь дня России.

Мария в разговоре с Би-би-си заявила, что на съемки в квартиру ее позвали как актера массовки. Фамилию того, кто позвал ее, она не знает, но, по ее словам, была уверена в безобидности ролика.

"Позвонил знакомый из массовки Никита. Говорит: "Маша, так и так, иди на съемки". Я не знаю, кто заказчик", - рассказала она. - Парень, который встретил полицейских, - это оператор по имени Василий".

По ее словам, до прихода полиции успели отсняться два человека, но речь не шла о том, чтобы изображать фальсификации, уверяет она: нужно было говорить текст о том, как голосовать в условиях пандемии коронавируса, например, о том, что следует надевать перчатки.

"По поводу Навального даже речи не шло", - уверяет она. Сама она с Русланом сняться не успела.

Полиция собрала со всех, кто был в квартире, объяснительные. Распечатки с Навальным до прихода полиции она якобы не видела.

"Это не постановка, за это я отвечаю"



Член ЦИК Павел Андреев в разговоре с Би-би-си заявил, что по-прежнему "не исключает, что кто-то со злым умыслом организовал эту студию, чтобы снимать эти ролики [о нарушениях на выборах]". "Насколько я понимаю, вопрос сейчас находится на доследственной проверке МВД", - добавил он.

При этом он затруднился сказать, кто обратил внимание ЦИКа на данный ролик. Ранее зампред ЦИК Николай Булаев тоже не смог назвать "Дождю" (признан СМИ, выполняющим функции "иностранного агента") источник видео. Булаев от комментариев Би-би-си отказался, сказав что они "будут вечером".

"Нам подтвердили правоохранительные органы, что это реальный факт. Я так поняла, что не один", - сказала Элла Памфилова, комментируя ролик о квартире вечером воскресенья. По ее словам, озвучивать подробности сейчас никто "не намерен" "в целях проведения следственных действий". "Это не постановка, за это я отвечаю, есть официальная информация. Это реальный факт. Когда сочтут правоохранительные органы представить это общественности - тогда и представят", - добавила глава ЦИК. На сайте ГУВД Москвы при этом сообщений о проведенном рейде на квартиру пока не появлялось.