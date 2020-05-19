В Дании открылись места общепита, на очереди — музеи и кинотеатры
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Кафе, пабы и рестораны возобновили работу в Дании в понедельник утром, сообщает The Local. Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.

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Также между столиками должно быть такое же расстояние или какая-то защита, например пластиковый экран. Наконец, владельцы заведений должны обеспечить посетителям возможность помыть руки.

Теперь в Дании не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек. Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.

За время пандемии в Дании зарегистрировали почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 550 человек скончались, передает "Интерфакс".

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