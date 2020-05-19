В Дании открылись места общепита, на очереди — музеи и кинотеатры

Кафе, пабы и рестораны возобновили работу в Дании в понедельник утром, сообщает The Local. Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.
Также между столиками должно быть такое же расстояние или какая-то защита, например пластиковый экран. Наконец, владельцы заведений должны обеспечить посетителям возможность помыть руки.
Теперь в Дании не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек. Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.
Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.
За время пандемии в Дании зарегистрировали почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 550 человек скончались, передает "Интерфакс".