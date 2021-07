В Дании умер известный автор карикатур на пророка Мохаммеда

Датский художник-карикатурист Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила датская газета Jyllands-Posten.

Другая газета — Berlingske — отмечает, что в последние годы Вестергора сопровождали телохранители, к этой мере предосторожности он должен был прибегнуть после публикации карикатуры в 2005 году. Ее обнародование вызвало в стране серьезный политический резонанс и сделало художника мишенью для исламистов и боевиков.

Курт Вестергор родился в 1935 году в Деструпе на юге страны. В 1983 году его взяли в штат карикатуристом в Jyllands-Posten. До 2005 года художник не был хорошо известен широкой публике. Однако после публикации изображения пророка Мохаммеда исламисты объявили крупную награду за голову Вестергора.

В 2010 году преступник, вооруженный ножом и топором, попытался напасть на художника. Взлому подвергся дом карикатуриста в Копенгагене, где кроме него находилась его жена и пятилетняя внучка. Полиция, вызванная на место происшествия, открыла огонь по нападавшему, ранив его в колено и плечо. Занимавший пост главы датской разведслужбы Якоб Шарф заявил, что нападение совершил 28-летний на тот момент уроженец Сомали.

После покушения по запросу полиции безопасности Дании (PET) карикатурист должен был отчитываться каждый раз, когда покидал дом. Несколько человек были арестованы за планирование его убийства.

В 2010 году Вестергор в возрасте 75 лет покинул Jyllands-Posten, после чего посвятил свободное время творчеству.

Karikaturtegneren Kurt Westergaard er død. De sidste mange år af sit liv måtte han leve i frygt, under politibeskyttelse og på hemmelige adresser. Den behandling fortjener ingen for at gøre brug af sin ytringsfrihed. #dkpol #dkmedier https://t.co/y9DG2Za70O