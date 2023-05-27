В Днепре завершился разбор завалов больницы: два человека погибли, 32 пострадали
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Днепре завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов больницы, по которой попала российская ракета, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате российского удара погибли два человека. Еще 32 человека получили ранения — 15 из них были госпитализированы, в том числе пять человек в тяжелом состоянии.

Судьба еще троих до сих пор неизвестна, на месте работают криминалисты.

В области объявлен траур по погибшим.

Как сообщалось ранее, во время российского обстрела города Днепр утром в пятницу, 26 мая, одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветеринарной клиники.

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