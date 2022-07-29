В ДНР заявили об ударе по колонии с военнопленными в Еленовке. Сообщается о 53 погибших (ОБНОВЛЕНО)

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В ночь на 29 июля ВСУ обстреляли колонию в селе Еленовка под Донецком, где содержатся украинские военнопленные, утверждает заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

"Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", — цитирует его сообщение "Интерфакс".

Минобороны РФ подтвердило удар по колонии в Еленовке, назвав его "вопиющей провокацией" ВСУ, которая "совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен". По данным ведомства, погибли 40 украинских пленных, ранены еще 75, а также восемь сотрудников изолятора.

По последним данным, которые приводят в ДНР, число погибших выросло до 53 человек.

Генштаб ВСУ обвинил Россию в обстреле Еленовки. "Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели — обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", — говорится в официальном сообщении. Украинские военные заявили, что не наносили ракетных или артиллерийских ударов по Еленовке.

Как ранее сообщали СМИ, в бывшей исправительной колонии в Еленовке содержатся сдавшиеся в плен защитники завода "Азовсталь", в том числе участники украинского полка "Азов".

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.