В Донецке в результате обстрела повреждено здание администрации главы самопровозглашенной ДНР

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В Донецке в результате обстрела 23 августа было повреждено здание, в котором расположена администрация главы самопровозглашенной ДНР. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, которые увидели у здания "существенные повреждения".

В администрации заявили агентству, что глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела центра города 23 августа погиб мужчина 2004 года рождения. По данным РИА Новости, по меньшей мере два человека были отправлены в больницу.

ТАСС пишет, что под обстрел также попала гостиница, в которой, как утверждается, останавливаются журналисты.