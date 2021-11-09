В думе Хельсинки отказались от мяса и молока животных, их заменят веганскими продуктами

Мясо и молоко больше не будут подавать на общественных мероприятиях, семинарах, встречах и мастерских в Хельсинки. Правило начнет действовать с начала 2022 года. Решения связано с тем, что в 2013 году финская столица провозгласила себя "городом справедливой торговли" и использует критерии справедливой торговли в тендерах на закупки, сообщает Euractiv.

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Чай и кофе будут закупаться только у поставщиков, соответствующих принципам справедливой торговли. Коровье молоко заменяют продуктами на овсяной основе, а меню будет состоять из сезонных вегетарианских блюд и местной рыбы, добытой ответственным способом – ее будут подавать с водой и ферментированным молоком.

Нововведение вызвало противоречивые комментарии в соцсетях. Оказалось, ценности горожан и сельского населения различаются, несогласны друг с другом также разные поколения и классы жителей.

Представители сельского хозяйства в Финляндии посчитали решение думы "гринвошингом" (greenwashing — маркетинговый прием, цель которого — убедить в том, что продукт или услуга дружественны к окружающей среде, даже если это не так), а Центристская партия из сельской местности — "печальным", если решение означает запрет на мясо местного производства.

Представители власти назвали такой шаг частью борьбы с изменениями климата и перепотреблением продуктов. Мэр Хельсинки отметил, что, в случае визита короля Швеции, например, можно будет подать местную дичь.

Хельсинки — не первый и не единственный город, отказавшийся от продуктов животного происхождения на официальных мероприятиях. В 2020 году о таком решении сообщил Лондонский городской совет Льюишама, только веганскую еду также подают на мероприятиях Городского совета Фавершема и городского совета Хита в Великобритании.

Как пишет PETA, в думе Амстердама подают только вегетарианскую кухню, в канадской Келоуне каждый год проводят неделю веганской осведомленности, в Нью-Йорке 1700 школ участвуют в программе "понедельников без мяса" а в некоторых городских больницах есть программы растительной пищи. Дума калифорнийского Беркли также стремится к веганскому меню — по плану половина блюд, которые подают на общественных мероприятиях, к 2024 году будет растительного происхождения.