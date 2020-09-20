В Дюссельдорфе прошла многотысячная акция Covid-диссидентов

В Дюссельдорфе прошла акция противников ограничительных мер, введенных властями в ходе распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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В воскресенье, 20 сентября, перед зданием ландтага крупнейшей по числу жителей федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия собрались несколько тысяч Covid-диссидентов. Полиция не приводит оценку числа демонстрантов, но сообщает о значительно меньшем количестве участников, чем заявленные организаторами 10 000 человек.

По данным агентства epd, в центре Дюссельдорфа собралось до 4 000 противников антикоронавирусных мер. Местное издание RP Online пишет о примерно 4500 участниках.

Некоторые активисты держали радужные флаги и плакаты, на которых призывали обниматься, а не соблюдать дистанцию. Параллельно в городе проводилась демонстрация в поддержку политики правительства, направленной на сдерживание пандемии. В ней было заявлено участие 500 человек.

Обе акции, по данным полиции, прошли спокойно. По существующим на данный момент правилам, участникам демонстраций не нужно надевать защитные маски, но они должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Во время акции Covid-диссидентов организаторы со сцены призывали к соблюдению социальной дистанции, пишет RP Online.

Институт имени Роберта Коха сообщил, что за минувшие сутки в Германии выявлено 1345 новых случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию Covid-19, накануне этот показатель был рекордным с апреля — почти 2300. Число выявленных случаев заражения в Германии с начала пандемии коронавируса, по данным RKI, составляет 271,4 тысячи.

От последствий заражения SARS-CoV-2 в стране скончались 9386 пациентов. Около 239,8 тысячи человек официально считаются выздоровевшими.