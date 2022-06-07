В джунглях Амазонки бесследно пропали британский журналист и его бразильский коллега

Дом Филлипс – ветеран британской журналистики – бесследно исчез в джунглях Амазонии вместе со своим коллегой и проводником Бруно Перейрой. Родственники Филлипса призывают срочно активизировать поиски обоих пропавших мужчин.

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Глубоко в джунглях, вдали от цивилизации, Филлипс и Перейра работали над новой книгой, посвященной местным коренным народам — и, по словам местных жителей, в последнее время в их адрес не раз звучали угрозы со стороны орудующих в этом регионе браконьеров.

Вести поиски пропавших без вести авторов бразильской полиции помогают и служащие военного флота страны. По данным бразильской газеты Globo, в понедельник вечером по подозрению в причастности к этой таинственной истории были задержаны двое рыбаков, но вскоре обоих отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Заблудиться пропавшие мужчины вряд ли могли: оба прекрасно разбираются в географии этого региона. Дом Филлипс, проживший в Бразилии более 10 лет, много писал о джунглях Амазонии и их коренных жителях для Guardian и других ведущих мировых изданий, в том числе Financial Times и Washington Post..

Бруно Перейра — эксперт по живущим в этом регионе изолированным племенам, в одном из которых родился он сам. Много лет она трудился в бразильском правительственном агентстве по делам коренных народов (FUNAI), но в 2019 году был отстранен от должности из-за конфликта с новым руководством.

"Каждая секунда на счету"

К моменту исчезновения Филлипс и Перейра успели провести в одном из отдаленных регионов Амазонки неделю и в пятницу вышли на лодке к озеру Жабуру.

В воскресенье утром они провели запланированную встречу в коммуне Сан-Рафаэль, а днем должны были вернуться в город Аталая-ду-Норти. Дорога туда по реке обычно занимает около двух часов, но в пункте назначения мужчины так и не появились. А отправленная через несколько часов поисковая экспедиция не обнаружила никаких следов путешественников.

Их семьи немедленно забили тревогу. Жена Филлипса, Алессандра Сампайо, умоляет власти принять немедленные и решительные меры по поиску пропавших.

"В джунглях на счету каждая секунда, ведь каждую секунд на карту может быть поставлен вопрос жизни и смерти", — написала она в своем обращении в "Твиттере".

В последние годы в бассейне реки Жавари (особенно в штате Амазонас на северо-западе страны) участились столкновения. Представители проживающих в этой отдаленной местности коренных народов (таких там насчитывается более 20) конфликтуют с браконьерами, а также "черными старателями", которые ведут в регионе незаконную добычу полезных ископаемых.

Нападениям неоднократно подвергался и региональный офис агентства FUNAI.

Браконьеры? Черные старатели? Наркоторговцы?

Антенор Ваз, до недавнего времени возглавлявший местное представительство FUNAI, утверждает, что исчезновение Бруно Перейры и Дома Филлипса во время путешествия демонстрирует полное запустение, в которое пришел регион на фоне бездействия федеральных властей.

После победы на президентских выборах в Бразилии Жаира Болсонару, известного своими крайне правыми взглядами и скандальными заявлениями, бюджет FUNAI был сильно урезан. Чтобы остаться на плаву, агентству пришлось поддержать некоторые весьма неоднозначные инициативы президента. В частности, на территории заповедной сельвы было разрешено начать добычу полезных ископаемых и развернуть крупномасштабное механизированное сельское хозяйство, что вызвало сильное сопротивление со стороны коренных народов.

По словам Антенора Ваза, в последние годы бездействие FUNAI заставило коренное население, проживающее вдоль бразильской границы с Колумбией и Перу, заняться защитой своей территории самостоятельно. Это мгновенно привело к резкому росту числа столкновений местных племен с браконьерами и старателями, а также развернувшими там бурную деятельность наркоторговцами.

При этом Бруно Перейра, сам представитель коренного народа Амазонки, просил у руководства FUNAI разрешения продолжать действовать от имени местных жителей, когда агентство резко ограничило свою деятельность по защите населения.