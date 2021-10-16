В Екатеринбурге 18 человек умерли от отравления метиловым спиртом

В Екатеринбурге 18 человек умерли за неделю после употребления суррогатного алкоголя. СКР возбудил уголовное дело.

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"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", — цитирует "Интерфакс" сообщение регионального следственного управления СКР.

Задержаны двое подозреваемых — по данным пресс-службы регионального ГУ МВД, это местные жители, 1978 и 1967 годов рождения.

"В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки", — сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сказал "Интерфаксу", что все пострадавшие, по предварительным данным, покупали алкоголь на розлив на одном из рынков, рядом с которым проживали.

На прошлой неделе похожая трагедия произошла в другом российском регионе — Оренбургской области.

Там от отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека. Всего в Оренбуржье отравились 67 человек. В их крови был обнаружен смертельно опасный метиловый спирт.

Нелегально произведенные спиртные напитки стоят дешевле легальных, но могут содержать смертельно опасные примеси, особенный метиловый спирт.

Самая серьезная трагедия произошла в России в декабре 2016 года, когда в Иркутске 76 человек погибли, выпив парфюмерно-косметическое средство для ванн "Боярышник".

По технологии оно должно быть сделано из этилового спирта, но в его основе оказался метиловый.