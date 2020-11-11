В Ереване начали задерживать участников митинга оппозиции

СМИ сообщили о задержании лидеров и членов сращу нескольких партий. Протесты в Армении начались после подписания соглашения о прекращении боев в Карабахе. Оппозиция считает его условия капитуляцией

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В Ереване, где сегодня должен состоятся митинг сторонников оппозиции, несогласных с условиями соглашения о прекращении войны в Нагорном Карарбахе, начались задержания. Об этом сообщает "Sputnik Армения" в Telegram.

Площадь Свободы в центре столицы оцепили сотрудники правоохранительных органов. Уже задержаны бывший руководитель аппарата Нацсобрания Арсен Бабаян и экс-депутат Вардан Айвазян.

Полиция задержала и увела с площади членов "Республиканской партии Армении" и партии "Отечество". По данным "Sputnik Армения", Служба национальной безопасности страны задержала лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Протесты в Ереване начались после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Демонстранты были несогласны с условиями документа, по которому Азербайджану отходят часть территорий, ранее подконтрольных Армении.

В ночь на 10 ноября протестующие ворвались в здания правительства и парламента республики. Был избит спикер армянского парламента, сторонник премьера Пашиняна Арарат Мирзоян.

После этого представители оппозиции заявили, что собираются отменить участие Армении в подписанном соглашении. В Минобороны страны попросили демонстрантов воздержаться от участия в акциях и "не подрывать государственность".

Пашинян рассказал, что протестующие украли из его резиденции множество личных вещей — духи, водительское удостоверение, компьютер. Он также сообщил, что не покидал страну, находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности.

Премьер называл подписание мирного соглашения вынужденным, но лучшим в сложившейся ситуации решением. Позже премьер сообщил, что для прекращения боевых действий Армении нужно было отдать пять районов вокруг Нагорного Карабаха.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян заявил, что глава правительства подписал соглашение по его совету, после всесторонней оценки ситуации. "Это решение было крайней необходимостью, его непринятие могло привести к необратимым потерям, необходимо однозначно принять и понять это", — сказал Гаспарян