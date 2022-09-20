В ЕС намерены создать миссию для помощи Украине

Главы МИД Европейского Союза допустили создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщил на пресс-конфернции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров с коллегами в Нью-Йорке.

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"Сегодня все министры решили продолжить помощь Украине. Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно. Мы также продолжили обсуждение предложения по развертыванию миссии ЕС по военной помощи Украине. Эта работа идет, надеемся, что скоро увидим конкретный результат", — сказал политик.

Он отметил, что решение о создании упомянутой миссии могут принять на аналогичной встрече глав МИД Союза в октябре.

"Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов. … Мы сможем представить предложение министрам иностранных дел на встречу в октябре. Это будет очень быстрая процедура. Но это должно быть согласовано с украинской стороной", — резюмировал Боррель.

Как сообщалось, Брюссель в середине октября направит в Украину 5 млрд евро макрофинансовой помощи.