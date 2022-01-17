В ЕС не получили письмо из России для признания Covid-сертификатов

Россия не отправила в Европейский союз письмо с просьбой о признании Covid-сертификатов, сообщил посол ЕС Эдерер. Начать процедуру взаимного признания документов Брюссель предложил летом прошлого года.

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Для того чтобы ЕС признала российские Covid-сертификаты, нужно, чтобы Россия направила в Европейский союз письмо с просьбой о признании их эквивалентности. По состоянию на начало этого года оно не было получено, сообщил на пресс-конференции в Москве 17 января посол ЕС Маркус Эдерер.

"Могу сообщить, что в октябре была техническая онлайн-встреча между представителями России и ЕС по эквивалентности. Это была позитивная встреча, эксперты обсудили, как это сделать, Россия сообщила, что на политическом уровне заинтересована в достижении эквивалентности", — сообщил он о состоянии переговоров, отвечая на вопрос РБК. Однако пока, по словам посла, ситуация осталась неизменной.

Взаимное признание Covid-сертификатов позволило бы вакцинированным гражданам ЕС и России совершать взаимные поездки на основе полученных в своих странах сертификатов о вакцинации, без необходимости предоставления дополнительных документов и без того, чтобы российские вакцины были официально одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), пояснял ранее Эдерер. Начать процесс взаимного признания Брюссель предложил Москве в июле прошлого года. Сейчас ЕС признает документы о вакцинации 33 стран, среди которых Армения, Грузия, Израиль, Сербия, Турция, Украина.