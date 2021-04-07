В ЕС сократилась прогнозируемая продолжительность жизни
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В прошлом году во многих странах Евросоюза сократилась прогнозируемая продолжительность жизни, при этом в Латвии этот показатель не изменился, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

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Снижение продолжительности жизни в большинстве стран ЕС связано с началом пандемии. Самое большое падение зафиксировано в Испании, где этот показатель сократился на 1,6 лет по сравнению с 2019 годом.

В Болгарии прогнозируемая продолжительность жизни сократилась на 1,5 лет, а в Литве, Польше и Румынии - на 1,4 года.

В Эстонии продолжительность жизни сократилась на 0,4 года, в то время как в Латвии и на Кипре ничего не изменилось.

Дания и Финляндия - единственные страны, где прогнозируемая продолжительность жизни выросла. В обеих странах - на 0,1 года.

Ирландия свои данные еще не подавала.

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