В ЕС сообщили подробности о девятом пакете санкций против РФ

В девятый пакет санкций Евросоюза против России будут включены около 200 российских компаний и физлиц, а также три банка, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 7 декабря.

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Санкции предлагается ввести против людей и компаний, связанных с российскими вооруженными силами, предприятий оборонно-промышленного комплекса, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также министров, губернаторов и других политиков, рассказала фон дер Ляйен. "Этот список охватывает ключевых фигур в жестоких и преднамеренных ракетных ударах России по мирным жителям, в похищении украинских детей в Россию и в краже украинской сельскохозяйственной продукции", — пояснила она.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine. We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard. Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022

В девятый пакет санкций также будут включены три российских банка, один из которых — Всероссийский банк развития регионов, сообщила глава Еврокомиссии, не уточнив, о каких еще банках идет речь.

Ограничения на экспорт некоторых товаров и дронов

Евросоюз намерен ввести дополнительные ограничения на экспорт некоторых категорий товаров, в том числе двойного назначения и электроники. К ним относятся химические и нервно-паралитические вещества, электроника и IT-компоненты, которые могут быть использованы в российской военной промышленности, рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Девятым пакетом санкций Евросоюз также намерен "закрыть доступ России" ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. "Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию", — сообщила глава ЕК.

Еврокомиссия также анонсировала "дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора" РФ, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

Девятый пакет санкций запретит вещание в Европе еще четырем российским телеканалам — каким именно в сообщении ЕК не уточняется. О сроках введения нового пакета санкций фон дер Ляйен не сообщила.