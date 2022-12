В ЕС сообщили подробности о девятом пакете санкций против РФ

В девятый пакет санкций Евросоюза против России будут включены около 200 российских компаний и физлиц, а также три банка, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 7 декабря.

Санкции предлагается ввести против людей и компаний, связанных с российскими вооруженными силами, предприятий оборонно-промышленного комплекса, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также министров, губернаторов и других политиков, рассказала фон дер Ляйен. "Этот список охватывает ключевых фигур в жестоких и преднамеренных ракетных ударах России по мирным жителям, в похищении украинских детей в Россию и в краже украинской сельскохозяйственной продукции", — пояснила она.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.

We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty

The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.

Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0