В ЕС заявили о провале переговоров Сербии и Косова

Лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Альбин Курти не сумели достичь соглашения в ходе диалога в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в четверг, 18 августа, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь", — заявил Боррель.

По его словам, представители Сербии и Косова понимают, что конфликт можно решить только за столом переговоров.

Напомним, ситуация в Косово осложнилась в воскресенье, 31 июля, на фоне решения властей о запрете с 1 августа въезда автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.

После реакции США Косово решило отсрочить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. В Приштине подчеркнули, что пойдут на уступки, как только сербы, протестующие против нововведений, разберут баррикады.